РИАМО – 20 фев. Определены приблизительные сроки проведения Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, оно пройдет до 1 мая, сообщает ТАСС.

Глава комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также подтвердил, что день голосования сделают выходным.

«Пока понятно, что это будет выходной. И, скорее всего, понятно, что это будет до майских праздников», - заявил Крашенинников.

Президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию страны в ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию 15 января. Сейчас рабочая группа готовит целый пакет поправок. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в конечном счете лишь какая-то часть предложений по поправкам будет включена в Конституцию РФ, потому что большое количество поправок может размыть главный закон страны.