РИАМО - 20 фев. Показатель качества атмосферного воздуха Москвы выше, чем показатель Стокгольма, и находится на одном уровне с Парижем и Лондоном, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова

«Москва остается промышленным городом. Если сравнивать показатель Москвы с показатели Стокгольма, то в Москве показатель выше. При этом Стокгольм не сохранил никаких своих производств. Москва их сохраняет. И при этом имеет показатель качества атмосферного воздуха на уровне Лондона и Парижа», - сказала Семутникова на заседании комиссий Мосгордумы по межпарламентскому сотрудничеству и по экологической политике.

По ее словам, даже несмотря на то, что Московский автопарк насчитывает порядка 6 миллионов автомобилей, удельный выброс на одного человека меньше, чем в некоторых городах-миллионниках России.

«Меньше, чем в Воронеже, меньше, чем в Набережных Челнах, и многих других городах. Их экологический класс настолько смещается в сторону четвертого и пятого классов, что количественный показатель автопарка давно уже не является определяющим», - добавила она.