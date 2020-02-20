РИАМО - 20 фев. «Мострансавто» поздравит мужчин и мальчиков с Днем защитника Отечества и подарит более 500 шоколадок в тематических и праздничных обертках на четырех маршрутах, проходящих рядом со станциями МЦД, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«По сложившейся традиции мы поздравим жителей и гостей Подмосковья с праздником. Такие мероприятия помогают нам наладить обратную связь с пассажирами и сделать поездку в автобусах предприятия еще более приятной. Все маршруты, участвующие в акции, — льготные. На них отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки», – сказал представитель «Мострансавто».

Сладкие подарки ждут пассажиров на маршрутах №827 по направлению Красногорск (станция Павшино) – станция Нахабино; №833 – станция Павшино – микрорайон Опалиха, №5 – станция Одинцово – платформа Трехгорка – Северная улица – станция Одинцово; №18 – станция Одинцово – улица Маршала Жукова – станция Одинцово.

С начала года на этих маршрутах пассажиропоток составил почти 400 тысяч человек.

22 и 24 февраля автобусы предприятия будут работать по расписанию выходного дня. В праздничные дни на транспортных объектах сотрудники усилят меры безопасности.