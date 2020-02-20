РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей горокруга с наступающим Днем защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг во Дворце культуры городского округа прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

«Истории России более тысячи лет, на протяжении этого времени Россия становилась, как государство и держава благодаря именно защитникам. И сегодня я бы хотела сказать слова благодарности нашим ветеранам, которые сегодня с нами», – сказал Ружицкий.

19 февраля ушел из жизни летчик-ветеран Великой Отечественной войны Георгий Новиков. Владимир Ружицкий и ветераны почтили его память минутой молчания.

В рамках мероприятия Ружицкий вручил новым членам «Юнармии» специальные значки. В ряды движения вступили 71 человек.

Помимо этого, с наступающим праздником жителей поздравили депутат Мособлдумы Игорь Коханый и председатель совета ветеранов Люберецкого района Юрий Орехов.