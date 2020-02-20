РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Пенсионеры подмосковного Подольска смогут по четвергам посещать бесплатные занятия йогой и бальными танцами по губернаторской программе «Активное долголетие», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Подольска (предпенсионного и пенсионного возраста – ред.) могут принять участие в бесплатных мастер-классах по бальным танцам и йоге «Движение – жизнь» во Дворце культуры «Октябрь» в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и социального проекта «Молодость души». Так, мастер-классы по бальным танцам будут проходить каждый второй четверг месяца, а каждый четвертый четверг – оздоровительные занятия йогой. Начало в 11:00», – говорится в сообщении.

Ближайшее занятие по йоге пройдет 27 февраля по адресу: улица Свердлова, дом №38.