РИАМО - 20 фев. На сегодняшний день издано 14 книг «Они погибли в битве под Москвой. 1941-1942», она содержит имена более 80 тысяч человек, сообщил в четверг председатель Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Пикуль.

В четверг в доме правительства Московской области состоялось заседание комиссии по развитию спорта, патриотическому воспитанию, добровольчеству (волонтерству) и работе с молодежью Общественной палаты Подмосковья. Участники заседания обсудили основные мероприятия общественных организаций, посвященные проведению Года памяти и славы на территории региона, противодействие фальсификации истории и патриотическое воспитание молодежи.

«Областной совет ветеранов уже много лет работает над проектом вместе с правительством Московской области, с органами власти на местах - издаем собрание «Они погибли в битве под Москвой». Издано 14 книг, где увековечено фамилии более 80 тысяч человек», - сказал Пикуль на заседании.

Он отметил, что во Всероссийской книге памяти, которая издается уже более 20 лет, увековечены имена более 335 тысяч жителей Подмосковья, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны.

Пикуль добавил, что к 9 мая в Рузском городском округе откроется первый в стране музейный комплекс, посвященный памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, на территории которого находится одно из самых крупных братских захоронений. Это захоронение нуждается в реконструкции.

«Там захоронены более 1,5 тысяч погибших в 1941-1942 годах при защите обороны нашей столицы. Вот этот объект требует основательной реконструкции. Он требует внимания, чтобы ко Дню Победы, к юбилею на этой братской могиле можно было бы проводить мероприятия», - заявил Пикуль.

Кроме того, в ходе заседания председатель комиссии по развитию спорта патриотическому воспитанию, добровольчеству (волонтерству) и работе с молодежью Общественной палаты Подмосковья Евгений Арсентьев предложил создать рабочую группу по вопросам противодействия фальсификации истории.

«Давайте все эти разные, интересные, яркие форматы попробуем свести и еще дополнительно эту работу усилим, потому что это наша с вами ответственность, чтобы сегодняшнее поколение знали, ценили и уважали наших ветеранов и нашу историю», - уточнил Пикуль.