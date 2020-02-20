РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 фев. Бесплатный мастер-класс по степ-аэробике пройдет в культурно-информационном центре «Леонидовка» в Мытищах 25 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«25 февраля в 20:00 в культурно-информационном центре «Леонидовка» пройдет бесплатный мастер-класс по степ-аэробике. Приглашаются все желающие от 15 лет. Мастер-класс проведет сотрудник центра Ирина Пикалова», – говорится в сообщении.

Культурно-информационный центр «Леонидовка» располагается по адресу: город Мытищи, 2 Щелковский проезд, дом №7. Телефоны для справок: 8(495)583-52-10; 8(495)407-06-12.