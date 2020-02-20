РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Свыше 100 педагогов Подмосковья приняли участие в региональном семинаре по межпредметной интеграции в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В школе №32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка Подольска 19 февраля прошел региональный семинар «Межпредметная интеграция – важнейший принцип обучения в современной школе».

«В семинаре приняли участие более 100 педагогов и заместителей директоров из общеобразовательных организаций городских округов Чехов, Домодедово, Лобня, Серпухов и других. В ходе мероприятия с докладом «Межпредметная интеграция – важнейший принцип обучения в современной школе» выступила замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 32 Мария Коваленко. Участники семинара обменивались опытом в форме интегрированных занятий, всего было представлено 13 уроков», – говорится в сообщении.

Мероприятие способствовало повышению компетентности педагогов в реализации современных педагогических технологий.