РИАМО - 20 фев. В подмосковном Наро-Фоминском округе оперативники задержали молодого человека с крупной дозой героина, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В городе Апрелевка на улице Карла Маркса установлен мужчина 1995 года рождения, зарегистрированный в Москве, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 52,6 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. В настоящее время он задержан.