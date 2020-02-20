РИАМО - 20 фев. В подмосковном Воскресенске 26 февраля откроется выставка, посвященная легендарному советскому хоккеисту Александру Рагулину, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Ледовом дворце спорта «Подмосковье» городского округа Воскресенск 26 февраля пройдет открытие выставки, посвященной памяти советского хоккеиста, трехкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира, участника суперсерии СССР – Канада 1972 года Александра Рагулина», – говорится в сообщении.

Рагулин родился 5 мая 1941 года в Москве. Советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР. Завоевал наибольшее среди всех хоккеистов число медалей (22) на зимних Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. В 1997 году в числе первых был введен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

Спортсмен был награжден орденом Почета, Трудового Красного Знамени, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.