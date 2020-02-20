РИАМО - 20 фев. Известный дрессировщик, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный снова лег под нож хирургов из-за проблем с позвоночником, сообщает Федеральное агентство новостей.

В сентябре Запашному удалили две грыжи в позвоночнике, еще две трогать не стали. Примерно неделю назад оказалось, что одна грыжа лопнула, поэтому дрессировщику необходимо провести экстренную операцию. Запашный доверился немецким врачам.

«В этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны — профессор Шольц. Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника! Завтра мне разрешат встать и, возможно, вытащат трубку из спины! Чувствую себя хорошо — не люблю долго лежать!» — написал Запашный в Instagram.

Ранее телеведущего Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве с премьеры картины Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне», которая шла в кинотеатре «Октябрь». По данными СМИ, журналист потерял сознание и якобы перенес приступ эпилепсии. В настоящее время состояние Диброва стабильное, он еще некоторое время пробудет в больнице.