РИАМО - 20 фев. В деревне Первомайка подмосковного Раменском округа обнаружили тело человека 1969 года рождения с ссадинами на лице, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление доставлен в следственный отдел мужчина 1971 года рождения, проживающий на той же улице. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».