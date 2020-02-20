РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Многодетные семьи Подольска смогут заключить договора на техобслуживание газового оборудования по льготным условиям, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Многодетные семьи Подольска могут принять участие в акции «Тепло большой семьи». Она проводится при поддержке «Мособлгаза» и направлена на повышение безопасности при использовании природного газа в быту. Так, для семей с тремя и более детьми предприятие предоставит льготные условия для заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования. Семьям с пятью и более детьми «Мособлгаз» проведет бесплатное комплексное обслуживание газового оборудования и, при необходимости, заменит устаревшее», - говорится в сообщении.

Принять участие в акции могут многодетные семьи с тремя и более детьми. Обязательное условие – наличие постоянной регистрации по месту жительства на территории Московской области. С условиями акции можно ознакомиться на сайте предприятия Mosoblgaz.ru, по бесплатному телефону горячей линии: 8(800)200-24-09 или в филиалах Мособлгаза.