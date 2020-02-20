РИАМО - 20 фев. Днем в четверг в новой Москве зафиксировали сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, вечером скорость ветра будет составлять 5-10 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном – 7-8 градусов; Северном — 6,6-7,7 градуса, Северо-Восточном - 6,1-7,6 градуса, Восточном – 7-7,2 градуса, Юго-Восточном - 6,6-7,8 градуса, Южном - 6,2-7,8 градуса, Юго-Западном - 6,4-7,6 градуса, Западном - 5,7-7 градусов, Северо-Западном - 6,5-7,3 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура - 6,3-6,6 градуса. На территории новой Москвы без осадков, температура воздуха - 6,1-7,1 градуса, местами усиление ветра в порывах до 15 метров в секунду.

Вечером в четверг в Московском регионе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В столице температура составит 3-5 градусов, в Подмосковье – плюс 2-5 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

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