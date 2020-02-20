РИАМО - 20 фев. В Московской области полицейские задержали группу мужчин, которых подозревают в серии угонов иномарок, на их след вышли сотрудники ГУ уголовного розыска МВД РФ и полицейские Раменского округа, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В январе текущего года в ночное время четверо мужчин похитили у местной жительницы внедорожник, припаркованный во дворе многоквартирного дома. В результате оперативно-розыскных мероприятий в нескольких километрах от места кражи полицейские обнаружили похищенное транспортное средство», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагаемых автоугонщиков полицейские обнаружили в припаркованном неподалеку автомобиле. Они наблюдали за машиной, чтобы проверить оборудована ли она GPS-маяками.

В ходе проведения расследования выяснилась причастность задержанных к еще двум автоугонам на территории Подмосоквья.

«Одну из похищенных иномарок полицейские изъяли из гаражного бокса в Раменском районе. Второй автомобиль обнаружен в автосервисе, расположенном в Ленинском районе. Угонщики успели разобрать его на запчасти с целью дальнейшей продажи через Интернет-сайты», – отметила Волк.

Автоугощики специализировались на хищениях машин японского и корейского производства. По словам Волк, общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Двоих подозреваемых заключили под стражу, еще двоим назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Правоохранители продолжают расследование, чтобы выявить дополнительные эпизоды. Также устанавливаются возможные соучастники угонщиков.