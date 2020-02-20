РИАМО – 20 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают вопрос Владимиру Путину о том, как прожить на 10,8 тысячи рублей, провокацией, сообщает Nation News.

Вопрос президенту накануне задала пенсионерка, после того, как тот возложил цветы к памятнику бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Путин сам подошел к собравшемся неподалеку людям, чтобы побеседовать.

«Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво общалась с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его. Вряд ли здесь можно говорить о какой-то провокации», – сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле предлагают разбираться с каждым подобным случаем низких выплат.

На вопрос журналистов о том, как прожить на МРОТ в России, сам Песков отвечать не стал, подчеркнув, что это вряд ли входит в его функции.