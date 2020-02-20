Москвичей ждут долгие выходные, с 21 по 24 февраля, на которых можно успеть отметить День защитника Отечества на Центральном рынке, сходить на концерт Limp Bizkit и выставку Дали, которая в честь праздника будет работать по полуночи, семейный фестиваль для пап, премьеру фильма «Зов предков» или на новую выставку в Третьяковку.

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ПЯТНИЦА, 21 февраля

День защитника Отечества на Останкинской башне

Историческая экспозиция XX века, посвященная Дню защитника Отечества, 21 февраля откроется на Останкинской башне. На территории башни отроются несколько исторических пунктов: пулеметная точка, военная почтовая связь, полковая артиллерия. Здесь можно будет услышать военные частушки, принять участие в мастер-классе по сборке-разборке автомата Калашникова, сфотографироваться с легендарным пулеметом «Максим» и сделать фото в военной форме.

В минувшем году исполнилось 100 лет конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. У подножия башни откроется выставка его макетов и пулеметов от самого первого прототипа 1947 года до крайнего образца. Кроме того, на смотровой площадке расположится фототочка с элементами одежды начала XX века. Опытный костюмер подберет шинели и буденовки мужчинам, платья со шляпами женщинам. Все желающие смогут сделать памятную фотографию в образе столетней давности. Здесь же можно поздравить мужчин с праздником, написав перьевой ручкой письмо и отправив с самого высокого почтового ящика.

Где: Москва, Останкинская башня

Цена: от 800 до 2500 рублей

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Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» до конца марта проходит в Москве. Кроме большой коллекции произведений, среди которых живопись, рисунки, акварели и гравюры, в том числе «Мягкий автопортрет с жареным беконом» (1941), «Пейзаж с загадочными элементами» (1934) и пр., выставка сопровождается обширной параллельной программой, конкурсами, лекциями и кинопоказами. В выходные дни для детей и взрослых организованы творческие мастер-классы, а по четвергам можно посетить лекции о Дали. Работы на выставке представлены из фонда «Гала – Сальвадор Дали» (Фигерас) и Национального музея «Центр искусств королевы Софии» (Мадрид). Выставку привез в Москву Музей Фаберже в партнерстве с Культурно-историческим фондом «Связь времен». Билеты лучше всего покупать онлайн, так как на вход образовались километровые очереди. Чтобы попасть на выставку без очереди, стоит приобретать электронные билеты. 23 февраля выставка будут работать в продленном режиме с 10:00 и до 24:00. Кассы будут работать до 23:15.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж»

Цена: от 600 рублей

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Фильм «Зов предков»

Приключенческий фильм для семейного просмотра «Зов предков» с Харрисоном Фордом в главной роли в прокате с 20 февраля. Фильм снят по одноименной повести Джека Лондона и впечатляюще будет выглядеть на большом экране. В основе сюжета история пса Бака, который оказывается в эпицентре американской «золотой лихорадки» 1880-х и невольно совершает путешествие на Аляску, где ему предстоит начать свой путь в качестве новичка в упряжке почтовой службы.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Концерт «Великая музыка мирового кино»

Концерт «Великая музыка мирового кино» в рамках проекта «Шедевры мировой киномузыки» от фонда «Бельканто» 21 февраля пройдет в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла. В программе музыкальные интерпретации на темы из к/ф «Интерстеллар», «Вестсайдская история», «Твин Пикс», «Пираты Карибского моря», «Аполлон 13», «Король Лев», «Индиана Джонс». В концерте принимает участие Государственный духовой оркестр России.

Где: Москва, собор Святых Петра и Павла

Цена: от 800 до 2500 рублей

СУББОТА, 22 февраля

Концерт Limp Bizkit

Американская рок-группа Limp Bizkit в рамках концертного тура по России 22 февраля выступит в Москве. Limp Bizkit стали известны благодаря агрессивной манере исполнения и жесткой тематике песен, экспериментам со звуком и стилями. Кроме того, поклонники любят их концерты за эффектные шоу, фантастические декорации и брейкданс. Их первый альбом Significant Other в 1999 году попал на первое место в чарте Billboard 200 и был продан тиражом 643 874 копий за первую неделю. За годы творчества группа три раза номинировалась на премию «Грэмми» и продала более 40 миллионов копий альбомов по всему миру.

Где: Москва, дворец «Мегаспорт»

Цена: от 4500 рублей

Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Новой Третьяковке

Новая выставка-путешествие «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» 22 февраля открывается в Новой Третьяковке. Проект объединит хорошо знакомые зрителю произведения классического искусства с работами современных художников, а также представит разные уровни восприятия русской сказки – через искусство, природные стихии и русский фольклор. Выставка в Третьяковке пройдет в иммерсивном формате: каждый посетитель сможет стать создателем собственной сказки, опираясь на широкий образный и художественный материал.

В рамках проекта будут демонстрироваться работы Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Елены Поленовой, Ильи Репина, Сергея Коненкова, Натальи Гончаровой, Ричарда Уилсона, Владислава Мамышева-Монро, Ольги Тобрелутс, Ростана Тавасиева, Ирины Кориной и многих других. Впервые в одной экспозиции будут представлены такие масштабные произведения Виктора Васнецова, как «Три царевны подземного царства» (1879–1881), «Царевна-лягушка» (1918), «Иван-царевич на Сером Волке» (1920). Кроме того, авторское видение картин великих живописцев представят три новых мастера медиа – Андрей Флэт, Вадим Эпштейн и Дмитрий Захаров.

Где: Москва, Новая Третьяковка

Цена: от 300 до 600 рублей

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Семейный фестиваль «Папа-фест»

Георгиева Ольга

Семейный фестиваль «Папа-фест» 22 февраля пройдет в Москве. В этом году темой фестиваля станут семейные путешествия. В программе 30 активностей, где можно будет залезть в пожарную машину, построить город из кубиков, прыгнуть с парашютом в виртуальной реальности, получить права на вождение трактором и многое другое. Вместе с ребенком можно будет пройти тренинг по безопасному поведению, сделать магнит «Лучший папа» и прочее.

Где: Москва, культурный центр «Вдохновение»

Цена: бесплатно, по регистрации на сайте v-v-v.ru/afisha2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля

День защитника Отечества в «Моторах Октября»

пресс-служба музея «Моторы Октября»

Музей ретроавтомобилей «Моторы Октября» 23 февраля устроит квесты и мастер-классы, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В программе – мастер-класс по конструированию машинки, которую после завершения вручат в качестве подарка участникам, квест для детей «Курс молодого бойца», в который войдет испытание по добыче информации, полоса препятствий, переправа по воздуху, оказание первой медицинской помощи раненому бойцу, транспортировка мины, уроки сапера, мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова и прочее. Для каждого защитника Отечества музей подготовит специальные тематические подарки.

Где: Москва, музей «Моторы Октября»

Цена: 650 рублей

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День защитника Отечества на Центральном рынке на Маросейке

пресс-служба Центрального рынка

Гастрономический праздник 23 февраля устроит Центральный рынок на Маросейке. Здесь пройдут мастер-классы, грузинская ярмарка, dj-сеты, подарки и будет представлено специальное меню.

При ресторане «Венахи» весь день будет работать ярмарка грузинских продуктов, здесь же пройдет мастер-класс по приготовлению пхали под руководством основателя и шеф-повара ресторана. В Oishii Евгения Мещерякова на устрицы, ежи, гребешки и крабы будет действовать скидка 23%. А в корнере израильской кухни Snatch по паролю «23 фалафеля» можно получить скидку на свой заказ. В кафе Sosiska’s создали настоящее мужское блюдо – тирольская копченая сосиска, соус bbq, пюре с луком фри и бородинскими сухариками. В корнере «Ванильный шпатель» приготовят мужское мороженое с коньяком. Весь день будет проходить акция на напитки – можно будет выпить два коктейля по цене одного: Golden Valley Apple Cider в taboo beer bar, Aperol Spritz Grapefruit, бутылку вина Cape Elephant Pinotage Cape Diamond Wines и Estreia Vinho Verde в taboo wine bar. За музыку будет отвечать DJ Sander Zhukov.

Где: Москва, Центральный рынок на Маросейке

Цена: бесплатно

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Спектакль «Веселый солдат»

Еще один способ провести 23 февраля – сходить на спектакль «Военный солдат» в Московский Губернский театр. Драматический спектакль по одноименной повести Виктора Астафьева вошел в лонг-лист 2017 национальной премии «Золотая маска». Главный герой спектакля – писатель, которые прошел всю Великую Отечественную войну простым солдатом, это история о дружбе, любви и ненависти.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 200 до 2500 рублей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля

«Рок-хиты на шотландских волынках»

пресс-служба фонда Belcanto

Концерт от благотворительного фонда «Бельканто» «Рок-хиты на шотландских волынках» 24 февраля пройдет в Москве. В концерте прозвучат не только традиционные и народные мелодии, но и знаменитые рок-хиты культовых групп от The Beatles до АС/DC. Уникальность концерта в том, что звук органа и фортепиано будет сопровождать волынка. В концерте принимают участие оркестр волынщиков City Pipes.

Где: Москва, «Зеркальный зал» (ул. Пушечная, д. 4, стр. 2)

Цена: от 2400 до 2600 рублей

Новый музей самовара

Новый музей, посвященный самоварам, в середине февраля открылся в Коломне. Посетители смогут увидеть 400 самоваров со всего мира. В экспозиции представлены прямоугольный походный самовар, однокружечный «Эгоист», самовар, сваренный из артиллерийской гильзы, из оникса, стекла, хрусталя. Есть китайские и европейские самовары, причем работающие не только на углях, но и на спирту, керосине и современные электрические. Кроме самоваров в музее немало интересного: старинные прялки, утюги, керосиновые лампы, фарфор. Также посетили могут полюбоваться на деревянные резные буфеты и старинные зеркала. При музее работает кафе «У самовара» с блюдами русской кухни в меню и гостевой дом на 17 человек. Тут же есть сувенирная лавка с пряниками, вареньем из шишек и handmade-сувенирами.

Где: Московская область, Коломна, Посадская улица, д. 11

Цена: по запросу