РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Турнир по общей физической подготовке провели для юных жителей Подольска ко Дню защитника Отечества, в нем приняли участие 35 ребят, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир прошел в рамках партийного проекта «Старший брат».

«В рамках реализации партийного проекта «Старший брат» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партпроекта Алексей Батин 19 февраля в спортивном клубе «Цезарь» поселка Быково организовал турнир по общей физической подготовке. Турнир посвятили Дню защитника Отечества. В нем приняли участие 35 спортсменов округа в возрасте от 8 до 12 лет», – говорится в сообщении.

По словам Батина, всем призерам турнира вручили дипломы.

Благодаря проекту «Старший брат» ребята из многодетных, малообеспеченных семей и состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних могут заниматься тайским боксом и кикбоксингом бесплатно. Проект направлен на социализацию молодежи и развивает военно-патриотическое направление. Его начали в 2016 году внедрять в Жуковском, за это время проект стал лауреатом премии «Наше Подмосковье», и с начала 2019 года его внедрили в 33 муниципалитетах.