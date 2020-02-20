РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В подмосковном Подольске провели соревнования среди инвалидов по стрельбе в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия», в них приняли участие 34 человека, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партпроекта «Единая страна – доступная среда» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска, муниципальный куратор проекта Татьяна Круглова организовала участие инвалидов округа в соревнованиях по стрельбе.

«В преддверии Дня защитника Отечества спортклуб инвалидов «Корсар» и Подольская городская организация Всероссийского общества инвалидов (ПГО ВОИ) 17-19 февраля провели традиционные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Эти спортивные состязания пользуются популярностью среди инвалидов. От ПГО ВОИ принимали участие 34 человека, или 11 команд из всех районов города», – говорится в сообщении.

По словам Кругловой, в правлении ПГО ВОИ по результатам турнира провели церемонию награждения победителей и призеров соревнований с чаепитием.