РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. С начала года три человека погибли на железнодорожных путях платформы Весенняя в микрорайоне Климовск Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Всего с начала 2020 года на платформе «Весенняя» в Подольске (в микрорайоне Климовск, – ред.) погибли три человека по причине схода с платформы и перехода через железнодорожные пути в неустановленных местах», – сказал начальник отдела дорожного хозяйства комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска Александр Городничев.

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом обустроенными пешеходными переходами, тоннелями и путепроводами. Ходить по железнодорожным путям категорически запрещается.