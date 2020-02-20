РИАМО - 20 фев. В подмосковном Сергиевом Посаде задержали 45-летнего мужчину по подозрению в насилии над тремя малолетними девочками, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным, 16 февраля 2020 года обвиняемый с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек 2007 и 2009 годов рождения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Обвиняемый дал признательные показания. Его заключили под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначены соответствующие экспертизы.