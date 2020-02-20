РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В четверг на железнодорожной станции Весенняя в Подольске выявили 11 нарушителей, которые переходили железнодорожные пути в неположенных местах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В четверг в Подольске прошел рейд по выявлению нарушений правил перехода через железнодорожные пути на станции «Весенняя» в микрорайоне Климовск. В мероприятии приняли участие сотрудники комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа, представители административной пассажирской инспекции, РЖД, а также линейный отдел полиции на ж/д станции.

«Во время профилактического мероприятия были зафиксированы факты перехода граждан через железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, в том числе, в отношении 11 граждан составлены протоколы об административном правонарушении за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. Участники рейда провели профилактические беседы с нарушителями, предупредили их о тяжелых последствиях игнорирования правил безопасности», – говорится в сообщении.

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом обустроенными пешеходными переходами, тоннелями и путепроводами. Ходить по железнодорожным путям категорически запрещается.