РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Жители подмосковных Люберец могут стать донорами крови 26 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Пункт сдачи крови будет работать в Люберцах 26 февраля с 8:00 до 12:00. В этот день со специальным оборудованием приедут специалисты Московского областного онкологического диспансера. Кровь, которую они возьмут, предназначена маленьким пациентам лечебного учреждения», - говорится в сообщении.

Все желающие стать донорами могут прийти 26 февраля по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом 12, корпус 1, (ЖК «Самоцветы», вывеска «Соседский клуб»).

Донор должен быть не моложе 18 лет. Перед кровосдачей надо позавтракать, при этом нельзя употреблять шоколад, яйца, мясо, рыбу, острую, жирную, копченую и жареную пищу. За трое суток до процедуры необходимо отказаться от медикаментов, а за 48 часов - от алкоголя. Как минимум за час до сдачи крови нельзя курить.

Записаться на процедуру, а также задать дополнительные вопросы можно по телефону: 8(903)734-54-64. На сдачу крови нужно взять с собой паспорт.