РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Расписание ряда электричек изменится в феврале и марте текущего года в связи с ремонтными работами на ж/д станции Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

22, 23, 26, 27, 29 февраля, 1, 2, 3 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на станции Мытищи.

«22, 26 февраля и 2 марта выведут из расписания несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Щелково, Болшево и Пушкино. У некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. 29 февраля с 20:50 до 00:20 ряд пригородных поездов проследуют без остановки от станции Мытищи до станции Лосиноостровская», – говорится в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».