РИАМО - 20 фев. Проект изменений правила землепользования и застройки, касающихся реорганизации промзоны в Хорошевском районе, вынесут на публичные слушания, ранее Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила внесение изменений, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На заседании одобрено внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: 1-я Магистральная улица, владения 2», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на ранее полузаброшенной территории планируется разместить социальные объекты — детский образовательный, медицинский и культурно-досуговый центры, физкультурно-оздоровительный и складской комплексы. Они будут доступны для всех жителей района.

Общая поэтажная площадь проектируемых объектов составит 29,2 тысячи квадратных метров.