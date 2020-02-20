РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В подмосковном Подольске 26 и 27 февраля пройдет муниципальный этап Всероссийского слета отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», сообщается на сайте администрации округа.

«Муниципальный этап Всероссийского слета отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» пройдет 26 и 27 февраля в школе №11 Подольска. Начало в 10:00. Активное участие в мероприятии примут учащиеся образовательных учреждений округа», – говорится в сообщении.

Муниципальный этап Всероссийского слета отрядов ЮИД включает множество конкурсных заданий – «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой доврачебной помощи», «Фигурное вождение велосипеда» и другие.

Среди основных целей слета – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, популяризация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.