РИАМО - 20 фев. В Москве в четверг температура воздуха установила новый суточный рекорд, на станции ВДНХ в 14:20 была зафиксирована температура 7,7 градуса, что является рекордом за все время метеонаблюдения для 20 февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Это выше прежнего рекорда суток на 1,7 градуса! И эта температура воздуха стала самой высокой с начала 2020 года и второй самой высокой за все феврали, начиная с 1879 года», - говорится в сообщении.

Самая высокая температура воздуха февраля в Москве была зафиксирована 27 февраля 1989 года — 8,3 градуса.

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