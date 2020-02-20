РИАМО - 20 фев. Жители Москвы впервые встретят День защитника Отчества без снежного покрова, сейчас высота снега в столице составляет 3 сантиметра, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Минимальная высота снежного покрова отмечалась в 2008 году. В этом году снега не будет вообще», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что на данный момент в Москве на опорной станции на ВДНХ высота снега составляет 3 сантиметра, а на подмосковной станции в Черустях — 5 сантиметров.

По словам Вильфанда, по-апрельски теплая погода в феврале не изменится, поэтому тонкий снежный покров точно растает к празднику.

Ранее синоптики сообщали, что погода в День защитника Отечества в Московском регионе будет пасмурной и сырой. 23 февраля ожидаются снег, мокрый снег, а местами – метель.