РИАМО - 20 фев. Лидер «Партии Роста» Борис Титов заявил, что российский рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в петербургское отделение партии, сообщает Газета.ru.

Титов сделал объявление на встрече с руководителями региональных отделений, которые в свою очередь начали аплодировать, поддержав это решение.

«Со мной будет явно веселей», — заявил Шнуров.

Ранее артист говорил о том, что он готов начать заниматься политикой, но с условием, что россияне сами об этом попросят.

Шнуров — эпатажный рок-музыкант, актер, телеведущий и общественный деятель, лидер группировки «Ленинград». Музыкант снялся в ряде фильмов таких, как «Дневной дозор», «День выборов», «Я худею», в сериале «Физрук» и других картинах. Еще Шнуров занимается живописью, а также выступал в роли телеведущего в нескольких программах.