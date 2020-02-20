РИАМО - 20 фев. Лауреатами именной стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева станут 700 талантливых детей и подростков, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Данная стипендия присуждается за выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта в 2019 году.

«Выплата стипендий будет произведена уже в июне. 250 стипендий получат ребята за интеллектуальные и духовно-нравственные конкурсы, 370 стипендий – за творческие и спортивные конкурсы, а 80 обучающихся колледжей – за конкурсы профмастерства», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, каждый стипендиат получит по 27 тысяч рублей. В целом в этом году почти 19 миллионов рублей выделили на поощрение талантливых ребят.

«Мы гордимся достижениями наших детей и стараемся видеть и поощрять каждое. Отобрать лучших из лучших было сложно – всего специальным советом было рассмотрено свыше 2 тысяч документов. Эта стипендия будет служить прекрасной поддержкой и мотивацией для дальнейшего роста и новых побед», – заключила министр.