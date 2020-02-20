РИАМО - 20 фев. Январь текущего года в Москве стал одним из самых хмурых за всю историю метеонаблюдений, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В этом году январь был одним из самых мрачных. Лишь 11 часов светило солнце за весь месяц», - сказал Вильфанд.

По его словам, впервые за весь период метеонаблюдений средняя месячная температура января в Москве была не отрицательной, а положительной.

«Сейчас идет компенсация», - отметил Вильфанд.

Он добавил, что с марта у москвичей появится возможность «добрать» недостающий солнечный свет.

Ранее Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы в России. По словам синоптика, в этом сезоне теплый воздух из Атлантики вытеснил холодные воздушные массы не только на европейской части страны, но и в Сибири. Текущей зимой температура в стране отклонялась от нормы до 25-28 градусов.

Ранее в столице из-за необычного тепла почти на месяц раньше срока распустилась верба. Также из-за погодной аномалии в Московский регион раньше времени могут вернуться перелетные птицы: чайки, грачи, жаворонки, зяблики.

Синоптики рассказали о ранней и теплой весне в Московском регионе>>