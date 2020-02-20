РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила паспорта 12 юным жителям округа, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Церемония прошла в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в четверг, в ней приняли участие 12 жителей округа, которым пришло время получать первые основные документы граждан РФ.

«В Красногорске есть замечательная традиция – мы в торжественной обстановке вручаем паспорта нашим 14-летним жителям. Паспорта, которые вы получаете сегодня, становятся вашим основным документом в жизни. Вы приобретаете частичную дееспособность. Конституция, федеральные законы нашей страны дают вам не только права, но и обязанности, которые вы должны выполнять», – сказала Хаймурзина.

Она рекомендовала ребятам обязательно прочитать основной закон страны и напомнила, что вскоре по инициативе президента в Конституцию РФ будет внесен ряд поправок.

«Я вас от души поздравляю с получением паспортов! Это одна из важных вех в жизни», – добавила Хаймурзина.

Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. Глава Красногорска напомнила участникам, что защита Родины – конституционный долг гражданина.