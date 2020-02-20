РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Камни из городов-героев Минска и Бреста в четверг доставили в «Сад камней Памяти и Славы» микрорайона Кузнечики Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг утром (20 февраля - ред.) пятитонные глыбы из героических Бреста и Минска были благополучно доставлены в «Сад камней Памяти и Славы», который создается по инициативе жителей в микрорайоне Кузнечики Подольска. Помощь в разгрузке оказали сотрудники МУП «ДЕЗ» и территориального управления микрорайона», - говорится в сообщении.

Ранее в ходе создания арт-объекта народного проекта «Сад камней Памяти и Славы» в Подольске благодаря усилиям организаторов и при большой поддержке волонтеров были собраны 9 пятитонных камней из всех городов-героев России: Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Сталинграда, Ленинграда, Москвы.

Работы по благоустройству арт-объекта будут закончены к 75-летию Великой Победы.