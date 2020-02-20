РИАМО - 20 фев. Столичные власти одобрили условия комплексного развития территории в промышленной зоне «Октябрьское поле» в районе Щукино на северо-западе города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Договор о комплексном развитии территории общей площадью 5,92 гектара планируется заключить с правообладателем земельных участков – ООО «Стройэкспорт НП».

«Запланирована многофункциональная общественно-жилая застройка общей площадью 173,4 тысячи квадратных метра. Предусмотрено строительство школы на 800 мест, двух детских садов на 100 мест каждый», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что на территории также построят поликлинику на 150 посещений в смену и технопарк.

По словам Пятовой, территория в данный момент застроена устаревшими производственными зданиями, которые планируется снести.

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