РИАМО - 20 фев. Многоуровневая автомобильная стоянка в футуристичном стиле с отделкой зеленого цвета будет построена в районе Внуково на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Парковка расположится на Большой Внуковской улице, дом 2А, строение 9. Площадь пятиэтажного здания составит порядка 10 тысяч квадратных метров.

«Этот паркинг – хороший пример того, что даже сугубо утилитарное здание может произвести эффект. Авторам удалось вместить достаточное количество машино-мест и при этом создать сильный футуристичный образ», – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, в облицовке специалисты применили зеленые перфорированные панели, которые совмещены в сложном ребристом узоре. В здании также предусмотрена архитектурная подсветка.

На первом этаже расположатся технические и подсобные помещения. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории.