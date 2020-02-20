РИАМО - 20 фев. В Басманном районе столицы на месте неэксплуатируемого здания появится новый музей скульптуры Фонда содействия развития культуры и искусства имени Дашинимы Намдакова, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города в отношении территории на Барашевском переулке, владение 4.

«Сейчас на данной территории расположено неэксплуатируемое здание площадью около 2,6 тысячи квадратных метров. Объект планируется реконструировать и приспособить для размещения музея скульптуры Фонда содействия развития культуры и искусства имени Дашинимы Намдакова», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

После проведенной реконструкции площадь музея составит 2,9 тысячи «квадратов». Его созданием занимается арт-фонд Даши Намдакова – российского скульптора, художник-графика, ювелира и дизайнера.