РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. В четверг в ЦДК имени Калинина врач-эпидемиолог Королевской городской больницы Наталия Агеенко рассказала пожилым людям о профилактике и мерах борьбы с распространением коронавируса, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Встреча проводилась при поддержке городской администрации с участием общественной палаты, совета ветеранов, членов клуба «Активное долголетие». Такие встречи планируется проводить регулярно.

«В России проводится очень много мероприятий по борьбе с коронавирусом, все меры на сегодняшний день эффективны. Вирус не новый, и он уже становился причиной вспышек в 2002 и 2012 годах. На сегодняшний день коронавирус диагностировали у 75 682 человек, 2 122 погибли», – сказала Агеенко.

Врач рассказала о профилактике заболевания, о том, что нужно ограничить контакты, использовать антисептические средства, укреплять иммунитет. Также присутствующие узнали о способах защиты от вируса, о симптомах, и о том, что посылки из Китая не могут быть переносчиками вируса, так как вирус вне живого организма живет около трех часов.

Восемь человек, приехавших из Китая в Королев, на сегодняшний день находятся на карантине, диагноз у них не подтвержден.