РИАМО - 20 фев. На Банковской улице в центре Солнечногорска снесли самовольно построенный торговый объект площадью 950 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Совместно с администрацией городского округа Солнечногорск была проведена работа по выявлению и сносу самовольного строения. В настоящее время земельный участок свободен от построек», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что самовольные строения – это угроза для жителей, потому что их строят без разрешений, надзора и экспертиз. Самовольно построенные здания могут обрушиться, на их территории находиться небезопасно.

За два года на территории Солнечногорска выявили 103 объекта незавершенного строительства, 73 их которых являются самовольными постройками. На сегодняшний день уже снесли или привели в соответствие 24 здания – 23% от общего количества.

Всего в Подмосковье насчитывается около 19,6 тысячи недостроев, среди них 55% — самовольные строения. За два года в регионе ликвидировали 853 объекта.

Работы по выявлению, сносу и приведению в порядок объектов незаконного строительства продолжатся в 2020 году как в Солнечногорске, так и в других округах Московской области.