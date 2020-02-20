РИАМО - 20 фев. Единственный весенний показ нового спектакля Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева «Кракатук» состоится в Государственном Кремлевском дворце 2 марта, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Премьера постановки с аншлагом прошла на Исторической сцене Большого театра 11 января. В отличие от классического «Щелкунчика», «Кракатук» раскрывает тайну происхождения главного героя: его превращения в механическую куклу и счастливого обретения человеческого облика.

«Элементы сказки и реальности тесно переплетаются в балете: история про принцессу Пирлипат, принца Щелкунчика и королеву Мышильду, сочиненная часовых дел мастером Дроссельмейером для крестницы Мари, грезится ей во сне и получает продолжение в жизни», – говорится в сообщении.

Расширенная история Щелкунчика потребовала от создателей балета существенных перемен как в традиционном списке главных героев, так и в музыке и сценографии.

Главный герой предстает в различных ипостасях: это и Щелкунчик-ребенок, и Щелкунчик-подросток, и Щелкунчик – племянник Дроссельмейера, а Мышильда и ее многоглавый сын Крысик становятся основными действующими лицами.

Композитор Эдуард Артемьев объединил популярные номера из балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица» с темами Пятой симфонии и Первого концерта Петра Чайковского, дополнив их композициями собственного сочинения.

Современные аранжировки придают действию оригинальный колорит: так, Китайский и Испанский танцы из «Щелкунчика» сопровождают появление мышиной армии, а знаменитый Танец феи Драже превращается в па-де-труа Мари с родителями. Цельность музыкального полотна обеспечивают эстрадные ритмы, джазовые гармонии и вокальные партии.

В сочетании с интерактивными декорациями, преображающими мир на сцене в зависимости от действия и даже движений артистов, красочный спектакль на несколько часов погружает зрителей в мистическую атмосферу легендарной гофмановской сказки.