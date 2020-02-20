РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Жители Подольска смогут выбрать на портале «Добродел» лесопарки для установки новых контейнерных площадок в 2020 году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На портале «Добродел» проходит голосование по выбору мест для установки новых контейнерных площадок в местах массового отдыха – в лесах Московской области в 2020 году. По результатам проведенного обследования, на голосование вынесено почти 100 контейнерных площадок.

«По результатам проведенного обследования, на голосование вынесено 93 места (в Подмосковье - ред.). В списке голосования три площадки в городском округе Подольск (лесопарки «Дубки» и «Елочки», Львовское лесничество)», – говорится в сообщении.