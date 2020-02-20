РИАМО - 20 фев. В Москве объявили конкурс на реставрацию фрагмента «Всадники» панорамы «Бородинская битва», москвичи смогут понаблюдать за ходом работ в рамках проекта «Открытая реставрация» с марта и до конца мая этого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Фрагмент «Всадники» – это подлинная часть художественной панорамы Франца Рубо «Бородино», которая была написана в 1912 году. Примечательно, что это один из четырех фрагментов, сохранившихся после пожара 1967 года.

«В ходе реставрации фрагмента эксперты обработают холст, удалят загрязнения, сделают укрепление красочного слоя и воссоздадут утраченные фрагменты картины. Также победитель аукциона должен будет транспортировать музейный экспонат», – отмечается в материале.

По словам директора музея Владимира Преснова, реставрация фрагмента представляет собой первый, так называемый исследовательский этап этого проекта.

«На примере фрагмента будет проработана методика реставрации непосредственно всего полотна панорамы «Бородино», которое в настоящее время экспонируется в музее, определены необходимые материалы и условия проведения работ», – подчеркнул он.