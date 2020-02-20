РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Премьерный показ кинофильма о подвиге Подольских курсантов во время Великой Отечественной войны проведут в Подольске в конце апреля, сообщил «РИАМО в Подольске» глава горокруга Николай Пестов.

В четверг в школе №18 имени Подольских курсантов прошло торжественное открытие обновленного школьного музея, посвященного их подвигу. В мероприятии принял участие генпродюсер художественного фильма «Подольские курсанты» Игорь Угольников, а также многие другие. В рамках программы школьникам и гостям мероприятия показали трейлер фильма о подвиге Подольских курсантов, присутствующие осмотрели обновленную экспозицию музея.

«Приятно было услышать, что первый показ фильма, который снимался в Подольске и в котором принимали участие подольчане, состоится в конце апреля в Подольске. Я думаю, что это будет достойно памяти всех горожан, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также достойной оценкой вклада подольчан в создание фильма «Подольские курсанты», – сказал Пестов.

Как отметил Угольников, военно-исторический фильм «Подольские курсанты» начинали снимать в Подольске, и первая премьера также должна пройти именно в данном городе. Этому будут всячески содействовать.

Фильм снимался непосредственно на месте боев и задуман как исторически достоверная лента. Это художественный рассказ о реальных событиях и боях, настоящих историях героев – Подольских курсантов и их командиров. Фильм «Подольские курсанты» снимали в Калужской области и в Подольске. В массовый прокат картина выйдет к 75-летию Победы.