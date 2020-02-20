РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В нынешнем году в подмосковном Подольске комплексно благоустроят еще 50 дворовых территорий, сообщается на сайте администрации округа.

«С 2015 по 2019 годы на территории округа обустроили 259 дворов, что составляет 52%. В 2020 году планируется обустроить еще 50 дворовых территорий. Комплексно благоустроят 34 дворов в границах старой части Подольска, 5 – в микрорайоне Климовск, 3 – в микрорайоне Кузнечики, 3 – в микрорайоне Львовский, 2 – в границах территориального отдела «Дубровицкий», 1 – «Лаговский», 2 – «Стрелковский», – говорится в сообщении.

Всего в нынешнем году планируется установить 47 детских игровых и 16 спортивных площадок, две хоккейные коробки, сделать 2 867 парковочных мест, установить 139 столбов уличного освещения.

«У нас традиционно достаточно большие дворы в Климовске, и по расходам даже на асфальтировку они значительно отличаются от остальных. В 2019 году мы много времени потратили на уточнение задач. Я за то, чтобы большинство пожеланий жителей удовлетворялось, но при наличии соответствующих финансовых возможностей. Перекосов при подготовке проектно-сметной документации на благоустройство тех или иных дворовых территорий в микрорайоне Климовск быть не должно», – уточнил глава Подольска Николай Пестов.

В конце мая комитет по жилищно-коммунальному хозяйству планирует завершить конкурсные процедуры, после чего подрядчики приступят к выполнению работ. Пестов попросил не затягивать работы, чтобы к 1 сентября все 50 дворовых территорий были готовы.

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко уточнил информацию по объему финансирования обустройства парковочных мест.

«Все предложения жителей на сегодняшний день учтены, мы ждем обратную связь от министерства по благоустройству Московской области по определению и утверждению объемов финансирования на асфальтировку парковочных пространств. Затем мы вновь пообщаемся с жителями и окончательно сообщим им о конкретных планах по обустройству парковочных пространств», – добавил Лукьяненко.

В перечень объектов благоустройства входят детская площадка, парковка, озеленение, наружное освещение, информационный стенд, контейнерная площадка, лавочки (скамейки), урны.

С 2018 года адресный перечень формируется по результатам голосования жителей через портал «Добродел» и по рассмотрению обращений граждан в органы местного самоуправления согласно протоколам общих собраний собственников жилья.