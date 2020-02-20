РИАМО - 20 фев. В Московском метрополитене усилили меры санитарной безопасности из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, а также во исполнение решения правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Мосметро пытается оградить пассажиров от инфекций и помочь тем, кто с явными признаками недомогания входит на станции. Принимают профилактические меры: если кому-то потребуется медицинская помощь, при необходимости предоставят переводчика и вызовут бригаду скорой помощи. Просим обращаться к сотрудникам на станциях в случаях необходимости», — говорится в сообщении.

Сотрудники метро приходят на помощь и иностранцам.

Кроме того, в поездах теперь в два раза чаще меняют воздушные фильтры. В депо регулярно обрабатывается все вагоны с использованием специальных составов и ламп. Сотрудники метро обеспечены средствами дезинфекции.

Московский метрополитен просит с пониманием относиться к дополнительным мерам санитарной безопасности. Главное – безопасность пассажиров. Столичное метро еще ни разу за 85 лет существование не было источником эпидемиологического распространения заболеваний.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце пошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание стало быстро распространяться, зараженные есть по всему миру, в том числе в России. На сегодняшний день данное заболевание выявлено более чем у 75 тысяч человек. Порядка 2,1 тысячи зараженных умерли. При этом более 16 тысяч человек вылечились от коронавируса. По распоряжению правительства России с четверга временно приостанавливается въезд в страну китайских туристов, работников и студентов.