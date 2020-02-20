РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Генеральный продюсер художественного фильма «Подольские курсанты» Игорь Угольников передал музею школы №18 имени Подольских курсантов в Подольске снаряд «сорокопятки» с Ильинского рубежа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в школе №18 прошло торжественное открытие обновленного музея, посвященного подвигу Подольских курсантов. В мероприятии принял участие глава Подольска Николай Пестов, а также многие другие.

«Музей сделан очень трогательно. Особенно мне понравилось «мирное небо» над головой, как некий символ того, ради чего стояли насмерть Подольские курсанты. Музей, который в четверг открыли после проведенного ремонта, благодаря нашим усилиям будет и дальше пополняться новыми экспонатами», – сказал Угольников.

Ранее музею передали макет Ильинского рубежа, на котором были главные сражения курсантов против вермахта, точные копии знамен подольских артиллерийского и пехотного военных училищ.

«Сегодня передали и раритеты, найденные нами и поисковиками на Ильинском рубеже во время съемок. Это штык от «трехлинейки», граната «лимонка» и снаряд «сорокопятки» – тот самый, которым пользовались и сражались курсанты», – отметил Угольников.

Во время начала съемок фильма «Подольские курсанты» учащиеся школы №18 собрали и передали около 60 тысяч рублей на реализацию кинопроекта. В четверг на открытии музея Угольников вернул школьникам переданные средства.

«Данный музей я знаю давно и рад, что он получил обновление. Сегодня и макет Ильинского рубежа, и знамена нашли достойные места. Также я бы хотел, чтобы в музее были и фотографии моментов работы над памятником Подольским курсантам. Отмечу, что недавно в школе был проведен капитальный ремонт, и приятно смотреть на достойное обновление школы, которая носит имя Подольских курсантов», – сказал глава Подольска Николай Пестов.