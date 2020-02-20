РИАМО - 20 фев. Жителей и гостей Подмосковье приглашают на рыбалку в лучшие места региона в преддверии праздника 23 февраля, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Большинство граждан рассматривают эту дату не только как день рождения Красной Армии, от которого и берет свое начало праздник, но и как день настоящих мужчин. Комитет по туризму выбрал лучшие места Московской области, где можно с азартом провести этот день и, например, сходить на рыбалку», – говорится в сообщении.

В Подмосковье течет Дубна – одна из самых «рыбных» рек России, а также Ока и Москва-река. Кроме того, есть множество озер, где водятся карась, карп, линь, окунь, осетр, сазан, сиг, сом, форель и щука.

Порыбачить можно на базах «Золотой сазан» (Красногорск), КРХ «Белая Дача» (Котельники), «Карпов пруд» (Серпухов), «Остров» (Ленинский), Zubovo Village Club (Волоколамск), «Сорочаны» (Дмитров), «Акватория» (Коломна), «Интересное место» (Руза), «Три пескаря» (Солнечногорск), «Золотой сазан» (Подольск).

«Вы не только получите отличный улов, но и сможете с комфортом приготовить рыбу, отдохнуть и расслабиться», – отмечается в материале.

День защитника Отечества отмечают в России ежегодно 23 февраля. Дата установлена федеральным законом от 13 марта 1995 года.

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