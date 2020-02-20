Из-за коронавируса в Китае под карантином оказались более десятка городов с заводами и фабриками. Если ситуация не стабилизируется, возможны перемены на рынке одежды, под угрозой поставки в Россию интимных товаров и даже выход нового iPhone. Что изменится на полках российских магазинов и стоит ли ждать роста цен, читайте в материале РИАМО.

Снижение товарооборота

По данным ФТС и Росстата, в 2019 году в Россию из Китая было ввезено товаров на сумму свыше 54 миллиардов долларов США. Чаще всего в страну из Поднебесной ввозят гаджеты, одежду и обувь, продукты растительного и животного происхождения, машины и оборудование для них. Также серьезной статьей импорта является сырье – пластмасса, резина, картон, металлы и так далее.

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 (или 2019-nCoV) в 2020 году товарооборот между Россией и Китаем уже снизился. Об этом рассказал руководитель Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на пресс-конференции 17 февраля. В первую очередь уменьшилось количество ввозимых овощей и фруктов, также был установлен запрет на ввоз китайских морепродуктов – креветок и некоторых сортов рыбы, в которых обнаружили тяжелые металлы и антибиотики.

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Угроза для iPhone

Из-за коронавируса, возможно, откладывается даже выход долгожданного iPhone 9 – некоторые издания сделали такой вывод, опираясь на информацию о задержке открытия после китайского Нового года заводов Foxconn и Pegatron, работавших над выпуском смартфонов.

Появления нового гаджета ждали в марте. По информации «Ленты.ру», ссылающейся на инсайдеров немецкого портала iPhone-Ticker, выход нового смартфона все-таки должен состоятся 31 марта. Однако официально дату выхода гаджета Apple еще не назвала – более того, в заявлении от 17 февраля компания отметила, что поставки iPhone из-за коронавируса могут быть ограничены по всему миру.

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Дефицит интим-товаров

Из-за проблем с закрытыми границами в напряжении и продавцы более пикантных девайсов. По словам владельца сети магазинов «Розовый кролик» Максимилиана Лапина, из-за коронавируса может начаться нехватка товаров в интим-магазинах. Большая часть его товара поставляется из Америки, Европы и России, но многие европейские и американские товары производились на китайских заводах, поэтому поставки могут прекратиться.

По прогнозам интернет-магазина IntimSHOP, проблемы с поставками могут начаться уже в марте. По мнению аналитиков интернет-магазина, если к марту карантин закончится, то особых проблем ждать не стоит, в противном же случае ситуацию придется оценивать заново.

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Перемены на рынке одежды

pixabay

Если говорить о возможном росте цен на товары, то в первую очередь стоит сказать об одежде: большую часть сырья и полуфабрикатов для легкой промышленности поставляет Китай. По словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, которые приводят «Известия», российские производители товаров легкой промышленности уже приступили к поиску альтернативных партнеров.

На данный момент сырья у производителей одежды еще достаточно – они используют материалы, закупленные на первый квартал еще до китайского Нового года. Однако если ситуация с коронавирусом не изменится, на прилавках может увеличиться количество одежды, сшитой из турецких, корейских или итальянских тканей. Цены при этом, по словам заместителя министра, могут возрасти на 20 %.

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Смещение сроков поставок

В свою очередь поставщики и продавцы, с которыми удалось поговорить РИАМО, подъема цен на товары не прогнозируют. По их мнению, все останется на прежнем уровне, и самое страшное, чего могут ожидать потребители – это небольшой дефицит из-за сбоя сроков поставок из-за карантина.

«Карантин есть, но он затронул не так много людей, работающих на производствах. У нас в Шанхае есть склад, где мы также ввели карантин, решили притормозить с отгрузками. Мы не хотим, чтоб складские работники лишний раз заражались, а набирать новых людей на время карантина смысла не видим», – рассказал РИАМО Михаил из Custom Solutions. Организация занимается поставкой товаров для тяжелой промышленности и товаров народного потребления из Китая.

По словам молодого человека, подъема цен потребителям ожидать не стоит.

«Серьезного удорожания, скорее всего, не будет, разве что цены поднимутся из-за плановой индексации. Самое страшное, чего мы можем ожидать, – это смещение сроков поставки», – пояснил Михаил.

Не ждут дефицита и не планируют поднимать цены на товары и в «Ашане».

«На прилавках магазинов «Ашан» представлены китайские овощи и фрукты, которые поставляются через дистрибьюторов. Со стороны дистрибьюторов никаких перебоев по поставкам нет. Непродовольственные товары из Китая поставляются напрямую, также без перебоев и в стабильных объемах. Соответственно, в обеих категориях дефицита не ожидается, и цены остаются на прежнем уровне», – рассказали корреспонденту РИАМО в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».

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Технологическая зависимость

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований Института стратегических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, коронавирус не может не повлиять на экономику и производство России.

«Сложно давать какие-то прогнозы, потому что по ситуации с коронавирусом нет никакой статистики, но можно точно сказать, что фоновое негативное воздействие свой эффект произведет. У нас немало предприятий и организаций, которые сильно зависят от поставок из Китая, причем не просто продовольственных, а именно технологических», – рассказал РИАМО эксперт.

По его словам, под вопросом оказалось проведение Всероссийской переписи населения: «Планшеты, с которыми будут работать переписчики, имеют компонентную базу и детали, произведенные в Китае. Сейчас они прервали поставки, а ведь в августе все должно быть разослано переписчикам и они должны приступать к работе!»

А вот проблем с покупкой товаров повседневного использования Георгий Владимирович не прогнозирует. Эксперт считает, что товары народного потребления и легкой промышленности достаточно легко заменить, в отличии от технологий: «Можно закупать их у Филиппин или Сингапура. Может, будет перебой в месяц-полтора, но это в глобальном смысле не повлияет, максимум внесет легкий дискомфорт».

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Ситуация нормализуется

Прогнозы в глобальном плане руководитель исследовательского центра также делает оптимистичные.

«Фундаментально на экономику коронавирус повлиять не должен. Уже сейчас на мировых рынках ситуация налаживается. Сначала был шок, но уже сейчас начали расти фондовые рынки и стала нормализовываться общая экономическая ситуация»,– поделился своими наблюдениями Остапкович.

По его словам, бояться влияния на экономику коронавируса не нужно, потому что проблемы с различными заболеваниями возникают регулярно раз в три-четыре года: «Как правило, первые полгода побегали-пошумели, подняли цены на маски, потом забыли через полгода. Года через три-четыре точно возникнет такая же ситуация».

А вот полного отказа от китайской продукции, по мнению эксперта, не произойдет.

«Наши, отечественные товаропроизводители если и начнут выпускать обувь, текстиль и одежду, все равно не смогут конкурировать с Китаем по цене. Отечественная продукция будет на 20–30% дороже для населения, плюс повысится инфляция. В Китае дешевая продукция, много рабочей силы. Китай – это большая швейная фабрика, китайцы знают, что и как шить и умеют это делать», – объяснил Георгий Владимирович.

Покупать же продукты легкой промышленности в Европе, например, во Франции или Англии, в три-четыре раза дороже, хоть они и более качественные. По словам директора исследовательского центра, бизнесмены на это не пойдут – они ориентируются на низкодоходные рынки из-за того, что и доходы у россиян невысокие.

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