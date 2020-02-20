РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. Компания LEGO Education совместно с ЦМИТ «Техношкола» на базе Инженерно-технологического лицея Люберец 4 и 5 марта проведут серию бесплатных мастер-классов, посвященных программированию, инженерии, информатике и робототехнике, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Мероприятие соберет педагогов со всего Подмосковья. На него также приглашаются дети вместе с их родителями, которые смогут познакомиться с увлекательным миром кодинга и инженерии, а также с новейшей STEAM-образовательной платформой LEGO Education SPIKE Prime.

«Мастер-классы будут проходить с использованием различных образовательных платформ и наборов LEGO Education. Все гости получат сертификаты участников мероприятия, а дети – сувениры. Участие в мероприятии полностью бесплатное. Электронная регистрация на мастер-классы обязательна для каждого участника и взрослого и ребенка», – говорится в сообщении.

Заявку на участие можно оформить по ссылке: lerucodingdays.timepad.ru/event/1263399/. При регистрации стоит внимательно выбирать мастер-класс по его теме и времени проведения. Различные мастер-классы серьезно различаются программой и подходят для детей различного возраста.

«На базе центров молодежного инновационного творчества, которые открыты в Московской области, работают эффективные образовательные программы. В частности, в прошлом году ученики ЦМИТов нашей области занимали первые места на российских и международных конкурсах по робототехнике. Тиражирование этого опыта за рамки ЦМИТ и профессиональное развитие педагогов центров, которое проходит в рамках таких мастер-классов, позволит вовлечь еще больше ребят в занятия техническими науками, что соответствует стратегическим целям развития нашего региона», – сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, в текущем году в Московской области продолжится программа развития самих ЦМИТов. Сейчас в Подмосковье работает 18 площадок, до конца года при поддержке правительства региона будут открыты еще 4 центра.