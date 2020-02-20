РИАМО - 20 фев. Снег, мокрый снег и метель местами ожидаются в Подмосковье и Москве 23 февраля, сообщается на сайте «Метеоновости».

До этого погода в регионе будет по-весеннему теплой и комфортной.

«В последний рабочий день недели в Московском регионе <…> атмосферное давление немного подрастет, осадков не ожидается, и за счет солнечного прогрева после полудня может случиться очередной февральский рекорд температуры. Его значение для 21 февраля пока остается за 1976 годом, когда температура выросла до 5,1 градуса», — говорится в сообщении.

Около 0 градусов будет в столице ночью 22 февраля, в Подмосковье – минус 4 – плюс 1 градус. Днем в Московском регионе начнутся небольшие осадки, порывы ветра усилятся до 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление начнет повышаться. В Москве будет плюс 1-3 градуса, в области – 0 – плюс 4 градуса, что выше нормы на 6-7 градусов.

В ночь на 23 февраля ожидаются, снег, мокрый снег, который днем перейдет в дождь и морось. Атмосферное давление будет стремительно падать, ветер усилится в порывах до 15-17 метров в секунду. Днем будет облачно и сыро, сохранится сильный ветер, атмосферное давление будет ниже нормы на 15-17 единиц. Температура в столице составит плюс 2 градуса, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3 градуса. Однако из-за сильного ветра и высокой влажности будет казаться, что на улице примерно на 5 градусов холоднее.

Немного похолодает в Московском регионе 24 февраля, также станет меньше осадков.