РИАМО – 20 фев. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе заседания высказался о количестве неизрасходованных средств бюджета за 2019 год, назвав эти цифры недопустимыми, передает RT.

Ранее Счетная палата представила отчет об исполнении бюджета, из которого следует, что порядка 1,1 триллиона рублей средств бюджета не израсходовали за прошлый год.

«Я бы хотел сказать несколько слов о сегодняшнем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год. Приводятся цифры неизрасходованных средств. Я напомню, это около 1,1 трлн рублей, что недопустимо много», — сказал глава правительства.

Он напомнил, что на 2020 год в бюджете РФ заложено порядка 4,6 триллиона рублей на госконтракты.

«Уже заканчивается февраль, а сколько денег реально потрачено? Примерно это 10%, и, если смотреть по нацпроектам, примерно 12,2%», — добавил Мишустин.

При этом он отметил, что с 2019 года «переходящий остаток» по нацпроектам составил 149 миллиардов рублей, а по госконтрактом по другим направлениям с прошлого года перешло 362 миллиарда рублей.

По словам премьер-министра, перед правительством страны стоит задача своевременно исполнить все поручения президента по итогам послания к Федеральному Собранию, а также реализовать нацпроекты, однако с подобной тенденцией расходования средств это будет сделать непросто.